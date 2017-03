Uro, bråk og førerkortbeslag

Det var nok å henge fingrene i for politiet på Nordvestlandet natt til søndag.

Rundt midnatt gjennomførte politiet en laserkontroll i Brusdalen. Den resulterte i seks forenklede forelegg og ett førerkortbeslag. Bilføreren som ble fratatt førerkortet holdt en fart på 137 kilometer i timen i 80-sona.

Rundt midnatt ble dessuten en bil på Fiskå avskiltet på grunn av manglende dokumentasjon av periodisk kontroll.

Like før 01.00 i natt ble flere personer bortvist fra et utested i Ålesund på grunn av ordensforstyrrelse.

Omtrent samtidig ble en mann i 20-årene, fra Ålesund, kjørt i arresten på grunn av utagerende oppførsel. Han var svært beruset.

Mer bil og uro

I Ulsteinvik ble førerkortet til en mann i 20-årene beslaglagt etter mistanke om kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Han anmeldes. Dette skjedde like etter 01.00 i natt.

Litt før klokka 02.00 stakk en mann i Ørsta fra drosjeregningen sin. Politiet vet hvem det er og mannen blir anmeldt.

Omtrent samtidig ble en rusa person nektet adgang til to utesteder i Stryn. Denne personen blir anmeldt for ordensuro.

Litt senere på natta, like etter klokka 03.00 mistenkte politiet en mann i 50-årene fra Tomrefjord for å kjøre bil i påvirket tilstand. Han mistenkes også for skadeverk. Det ble tatt blodprøve av mannen og han ble satt i arrest.

Slagsmål

Like etter klokka 03.00 kom en melding til politiet om slagsmål mellom sju-åtte personer i Ålesund sentrum.

Også i Måløy rykket politiet ut og bortviste to menn fra sentrum. Disse to "knuffa med einannan".

I Ålesund sentrum ble en mann anmeldt for kjøp og bruk av narkotika, samt skadeverk i form av ei knust rute. Dette skjedde rundt klokka 05.00.