Stenger Tresfjordbrua i dag

Tresfjordbrua på E136 blir stengt fra mandag 8. mai klokka 10.00 til tirsdag 16. mai klokka 08.00. Det melder Statens vegvesen.

– Dersom det ikke skjer noe uforutsett er det muligheter for at brua kan åpnes tidligere, skriver vegvesenet.

Gratis å kjøre rundt

Det blir gratis å kjøre rundt Tresfjorden mens brua er stengt. Selv om det fremdeles vil blinke når man passerer bommene så blir passeringene slettet, lover altså vegvesenet.

Brua blir også åpen for kollektivtrafikk, gående, syklister og utrykningskjøretøy.

Derfor stenger den

– Tresfjordbrua skal stenges mens vi monterer dekkeplater over brufugene, så det blir trygt for syklister å sykle i kjørebanen. Fugene på hver ende av brua er større enn et sykkelhjul, og syklister har derfor blitt henvist til gangvegen på brua, skriver vegvesenet.

Som et midlertidig tiltak er det lagt asfalt i fugene for å redusere lengden på åpningen. Nå skal det monteres dekkplater av stål over brofugene.

Oppdatering: Vegvesenet presiserer at platene som monteres også skal gjøre det tryggere for andre kjøretøy med smale hjul.

– Det er ikke uvanlig at mopeder/scootere har smalere dekk enn bredden på fugeåpningene på brua, understreker Linn Silseth til Smp.no.

Totalt er det 32 stålplater som skal monteres fast med over 560 bolter.