– Avdekket HMS-brudd, ulovlig arbeidskraft og trygdesvindel

– Det vi har sett er svært alvorlig. Inspektørene fant lovbrudd ved halvparten av de inspiserte byggeplassene. Det dreier seg om alt fra HMS-brudd til ulovlig arbeidskraft og trygdesvindel, sier Anniken Hauglie (H) til smp.no.

Onsdag og torsdag gjennomførte nemlig flere offentlige etater samordnede aksjoner mot arbeidsmarkedskriminalitet rundt i Norge.

Fire team på Sunnmøre

I Møre og Romsdal deltok 26 kontrollører fra Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet og lokale kemnerkontor.

Tilsynsleder Jan Erik Rinnan i Arbeidstilsynet, Ålesund sier de har hatt fire team i aksjon i Ålesund og nabokommunene.

– Onsdag kontrollerte vi 14 virksomheter som jobbet mot privatmarkedet. Hos åtte av disse ble alt arbeid stanset på grunn av lovbrudd og manglende dokumentasjon. Torsdag ble det gjort 15 tilsyn, men resultatene fra disse er ikke klar ennå, sier tilsynslederen til smp.no torsdag ettermiddag.

Under kontrollene ser etatene etter trygdesvindel, bruk av ulovlig arbeidskraft, skatteunndragelse, dårlige forhold for arbeidstakerne og sosial dumping.

– Alles ansvar

Arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi eksisterer fordi noen benytter seg av det, forklarer Rinnan.

– Alle har et ansvar, både overfor dem som blir utnyttet, overfor fellesskapet og for å sikre at vi har et sunt og godt nærings- og arbeidsliv i Norge, sier han.

Jan Erik Rinnan oppfordrer alle som skal benytte seg av tjenester i hjemmet bør sjekke om firmaet eller personen som skal utføre arbeidet gjør det lovlig.

– Betal via bank eller med kort

– Ikke betal kontant, men via bank eller med kort. Det er et effektivt hjelpemiddel som gjør det vanskeligere å drive svart. Du kan enkelt sjekke firmaer på nettstedet handlehvitt.no, sier Rinnan.

Ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil regjeringen trappe opp kontrollvirksomheten mot arbeidsmarkedskriminalitet.

– Vi vil ha flere slike samordnede aksjoner fremover. Svart arbeid ødelegger for seriøse aktører og tapper samfunnet for milliarder som skulle gått til det norske fellesskapet, sier Hauglie.