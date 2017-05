Aalesund Oljeklede kjøper Regatta

Aakre og Sunde møttes fredag for å offentliggjøre nyheten, den formelle overtakelsen skjer 23. mai.

– Dette er en stor begivenhet og ikke minst en viktig og riktig begivenhet. Vi har lenge vurdert hva vi skal gjøre med Regatta for å sikre videre vekst, enten kjøpe opp en konkurrent eller bli kjøpt opp, alt for å utnytte stordriftsfordeler. Vi er nå veldig glade for at vi valgte å selge til en lokal bedrift som utfyller Regatta på en ypperlig måte, sier Olav Nils Sunde.

Vemodig

Samtidig legger ikke Sunde skjul på at salget er en smule vemodig.

– Regatta har vært en del av familien Sunde i nærmere 60 år. Det ble etablert som eget selskap av min søster Grethe i 1988, og vært i min eie siden 2010, sier Sunde.

– Misjonen vår har i alle år vært å levere regn- og arbeidsklær til både proff- og fritidsmarkedet. Som en av Europas ledende produsenter av redningsvester og flyteprodukter, er Regatta i høyeste grad med på å styrke oss på dette området, sier daglig leder i Aalesund Oljeklede, Peter Harald Aakre.

Flytter og skifter navn

I forbindelse med overtakelsen flytter Reagatta fra Toldboden i Ålesund til Aalesund Oljeklede sitt anlegg på Vatne. Her er man i gang med å utvide lokalene.

– Aalesund Oljeklede AS skifter nå også navn til Aalesund Protective Wear AS og fornyer selskapets visuelle uttrykk. Hensikten er å få en tydeligere organisasjonsstruktur, sier Aakre.

Under det nye firmaet vil det ligge fire varemerker, Aalesund Oljeklede, Strakofa, Blæst og Regatta.

Betydelig bedrift

Selskapet vil i 2017 omsette for rundt 150 millioner kroner og ha rundt 30 ansatte. De Regatta-ansatte følger med inn til Vatne, med ett unntak. Daglig leder Irene Mjelde gir seg, og går over i en stilling i Olav Nils Sunde Eiendom.

– Jeg kan ikke få fullrost nok den jobben Irene har gjort for oss som leder siden 2004. Hun har veldig mye av æren for selskapets vekst de siste årene, sier Sunde.