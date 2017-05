Varetektfengsles fram til sommeren

I avhør har mannen blant annet erkjent at han sto bak omfattende hærverk på Eid kirke i november i fjor.

Her knuste han et orgel og sprayet ned kirkerommet med et brannslukkingsapparat.

Skadene er anslått å koste mellom en og to millioner kroner.

Denne uka behandlet Sunnmøre tingrett politiets begjæring om videre varetektsfengsling av mannen.

- Siktede har stått for en rekke og til dels alvorlige lovbrudd fram til pågripelse den 21. mars 2017, i ruset tilstand. Han har lav terskel for vold og alvorlige trusler i ruset tilstand, skriver dommeren.

Retten mener det er en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at han vil begå nye straffbare handlinger om han løslates nå, heter det i fengslingskjennelsen. Han ble derfor varetektsfengslet i nye fire uker.

Strafferammen for grovt skadeverk er fengsel i inntil seks år.

Rettssaken mot mannen er berammet til slutten av september i år.