Frp vil kutte nesten all kirkestøtte

Frps kirkepolitiske talsperson Bente Thorsen bekrefter overfor Dagen at forslaget innebærer at den statlige og kommunale støtten til kirken fjernes, men at det fortsatt vil bevilges penger til å ivareta kirkebygg og lovpålagte oppgaver. Blant annet skal det offentlige fortsatt finansiere trosopplæring og en prest i hvert kirkesogn.

Thorsen tror at forslaget går gjennom, siden det ikke foreligger noen dissens eller alternativt forslag. Hun tror et kutt i støtten også kan ha positive utslag for kirken.

– Man må regne med en effektivisering på bemanning og drift. Man kan ha vært for godt vant med å være statsfinansiert. Man kan få kirkemedlemmer som tar mer ansvar for kirken, sier Åmland og viser til egen erfaring fra frimenigheter:

– Det gjør noe med deg når du må ofre noe for å få menigheten til å fungere.

Frp-nestor og tidligere partileder Carl I. Hagen er overrasket over forslaget, men påpeker at det går an å sikre finansieringen til oppgaver som dåpsopplæring og konfirmantopplæring gjennom lovendringer.

– Dersom programformuleringen skulle medføre åpenbart uønskede konsekvenser, kan man reparere det med lovendringer, sier Hagen.

