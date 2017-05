Leiteaksjon etter MC-fører som stakk fra fartskontroll

Personell fra Røde Kors, Norske Redningshunder og politiet ble like etter midnatt satt i arbeid for å finne eieren av motorsykkelen.

- Det er satt i gang en leiteaksjon i området der MC-føreren sist ble sett ved Glomset og retning nordøstover langs vegen. Årsaken er at vi ikke har lykkes å få kontakt med vedkommende som eier motorsykkelen, og at folk rundt ham heller ikke har fått kontakt, sier John Bratland, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt til smp.no ved 00.30-tida natt til søndag.

Han sier de leter etter en mann i 30-åra og at vedkommende står oppført som eier av motorsykkelen.

Det var lørdag ettermiddag MC-føreren stakk av fra en fartskontroll i Moa-/Vegsund-området i Ålesund.

- Etter dette unnlot føreren også å stanse i ei politisperring som var satt opp på Glomset, nettopp for å ta vedkommende, sier operasjonsleder Borge Amdam til smp.no.

Litt før klokka 18.00 meldte politiet at de avslutta forsøket på å stanse trafikanten.

- Føreren tok svært store sjanser for å unndra seg kontroll, opplyste de på Twitter.

Men natt til søndag ble det altså iverksatt en leiteaksjon.

- Vi er redd for at han skal ha blitt skadet, det er utelukkende årsaken til at vi har satt i gang leiteaksjonen, presiserer John Bratland til smp.no.

- Dersom noen har observasjoner knyttet til en mørk MC i området Glomset-Valle etter klokka 17.30, så ber vi de ta kontakt med politiet, sier Bratland.