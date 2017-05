Molde-supportere med havari i Tomrefjorden

Det forteller en av etter sigende i alt tre Molde-supportere som var om bord i en fritidsbåt som havarerte i utløpet av Tomrefjorden, lørdag kveld.

- Dere var så skuffa at dere rett og slett dro?

- Hehe, la oss si det sånn, sier supporteren, som ikke ønsker å stå fram med navn.

Slepes til Brattvåg

- Hvor blir dere slept nå?

- I første omgang til Brattvåg, så får vi se, er svaret.

- Det er dobbelt surt, dette. Først tap, og så havari?

- Ja. Trøsta får være at vi sparer drivstoff, humrer Molde-supporteren - og understreker at alle om bord har det fint.

Meldt via Florø radio

- Det var litt vær akkurat de vi fikk stoppen, men heldigvis roa det seg raskt, sier han.

Redningsselskapet meldte om havariet og at «Det Norske Veritas II» var på veg, på Twitter klokka 20.46.

- Det er en fritidsbåt dette, som har motorproblemer. Vi er ikke framme ennå, men alt skal stå bra til med de om bord, fikk smp.no opplyst fra redningsskøyta kort tid etter.

- Den meldinga vi har fått er at båten befinner seg i Midtfjorden i Haram kommune, sa Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) klokka 21.

- Det er mulig denne posisjonen er korrigert etter dette, men det var det vi fikk beskjed om, via Florø radio, klokka 20.20, la han til. Etter dette ble det fra redningsskøytas del pekt på at det i området der havaristen var, er flere fjorder som går over i hverandre.

- La oss si det slik at båten ligger i utløpet av Tomrefjorden, men på Haram-sida, ble det utdypa. Da smp.no var i ny kontakt med redningsskøyta ved 21-tida passerte de akkurat Brattvåg på veg mot havaristen.