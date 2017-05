Nordøyvegen klar for Stortinget

- Vi jobber nå i departementet og vi vil om kort tid sende den til Stortinget, sier en fornøyd samferdselsminister til smp.no.

Innstillingen fra departementet er ikke overraskende at de anbefaler Stortinget si ja til bompengeinnkreving.

- Jeg var selv og så på prosjektet for et par år siden. Da var det en del utfordringer for prosjektet. Særlig stigningsgraden i tunnelene var et problem og vi måtte derfor be om at en gikk en runde til. Nå er disse utfordringen ordnet opp i og jeg kan derfor anbefale at en starter bygge dette prosjektet, sier Solvik-Olsen.

Nordøyvegen: 122 kroner skal det koste Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår at det skal koste 122 kroner å køyre på Nordøyvegen med køyretøy under 3.500 kilo, altså takstklasse ein.

Selv om bompengeproposisjonen nå sendes til departementet er det tvilsomt om Stortinget rekke å behandle saken før sommerferien. Det er det presidentskapet på Stortinget som bestemmer. Men det spiller mindre rolle.

Ved at Samferdselsdepartementet sier ja til Nordøyvegen, kan Statens Vegvesen starte å sende ut jobber på anbud.