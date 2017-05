Omkom i motorsykkel-ulykke i Sykkylven

- To menn i tjueåra var involvert i ulykka. Den eine er bekrefta død, den andre har etter det vi har fått opplyst brotskader i ein fot, opplyser operasjonsleiar John Bratland til smp.no.

Det var klokka 00.35 natt til laurdag politiet fekk inn melding om funn av ein livlaus person ved fylkesvegen i Tynesstranda i Sykkylven.

Mannen vart stadfesta død like etter at ambulansen kom til staden, opplyser Bratland.

Fylkesveg 60 vart stengt med omkøyring via Sørestranda.

Politiet er i gang med etterforsking og får mellom anna teknisk hjelp frå Statens vegvesen.

Klokka 07.10 melde politiet at arbeid på staden var avslutta og at fylkesveg 60 er opna for trafikk.