Frp ut mot regjeringens maritime politikk

Det var Møre og Romsdal Frp som stod bak resolusjonen om sjøfolk som ble vedtatt på landsmøtet. Bakgrunnen er kraftige reaksjoner fra flere sjømannsorganisasjoner på konsekvensene av at skip med NIS-flagg kan operere på norske sokkel med utenlandsk mannskap på såkalte internasjonale lønnsbetingelser.

- Denne resolusjonen er ikke en allmenngjøring på norsk sokkel, men vi ønsker å utrede kyststatsprinsippets virkeområde, påpeker nestleder Per Sandberg.

Ap og Høyre uenige om Color Line-forslag Arbeiderpartiet og Høyre i krangel om forslaget som lar Color Line ansette utenlandsk arbeidskraft på utenlandske vilkår.

Kravet fra sjøfolkene er likelønn på norsk sokkel. Det vil fjerne muligheten for rederiene til å bruke utenlandsk arebidskraft på NIS-skip som operer i norske farvann. Et slik forslag vil fjerne mye av grunnlaget til den vedtattet maritime strategien fra næringsminister Monica Mæland om å få rederne til å flagge skip fra skatteparadiser og hjem til det norske internasjonale skipsregisteret.

- Langs vår langstrakte kyst er det nå rekordstort antall skip i opplag og mange av våre sjøfolk er sendt på land. Nedturen fryktes forsterka ved at NIS (Norsk internasjonalt skipsregister) nå åpner for utenlandsk mannskap med svært lav lønn på norske skip i norsk farvann. Det er derfor fremma et krav fra alle sjøorganisasjonene om en utredning av muligheten for krav om norsk mannskap på norsk sokkel, står det i den vedtatte resolusjonen.

Innlegg 3. februar: «Hvor er den brede debatten?» Det er dramatiske ting som skjer med sjøfolk, havnearbeidere, innen byggebransjen og transport i Norge. Hvorfor ser vi ikke mer oppmerksomhet rundt dette i den offentlige debatten?

- Vi skal se på muligheten til å utvide til andre flåtegrupper. Vå må ha ordninger som gjør at den norske sjømann ikke taper sin konkurransekraft, påpekte Jon Georg Dale.

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.