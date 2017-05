Mandag gikk et steinskred cirka 500 meter vest for Friaren ved Geirangerfjorden, like ved De syv søstre.

Mathias Etnestad og elever fra Sunnmøre Folkehøgsskule i Ulstein var på tur til Skageflå og fikk orkesterplass til raset.

– Det kom ut av ingenting. Plutselig hørte vi høye smell fra fjellsida og så steinblokker som raste nedover fjellet. Det var spektakulært, forteller Etnestad.

Røyksky og bølger

Han forteller at det dannet seg ei stor røyksky av raset, og at elevene kunne se mindre bølger i sjøen.

– Men vi følte oss veldig trygge der vi stod, understreker han.

Ifølge Etnestad gikk raset klokka 15.50 mandag.

En time tidligere, da elevene var på veg opp Skageflå, hørte de også mindre steiner som raste nedover fjellsida i rasområdet. Etnestad anslår at rasområdet ligger 2-3 kilometer i luftlinje fra Skageflå. Og der fikk elevene altså en opplevelse de seint vil glemme.

– Vi var rundt 100 elever, i tillegg til noen lærere. Jeg har i alle fall aldri opplevd noe lignende, sier Etnestad, som opprinnelig er fra Førde.

Ikke sammenheng med Åkernes

NVE er varslet og har folk ute for å inspisere og dokumentere, forteller sjefsgeolog Lars Blikra.

– Det har gått et ganske stort steinras. Det var stort nok til at det laget en bølge inn mot Geiranger, sier sjefsgeolog Lars Blikra i NVE til Sunnmørsposten mandag kveld.

– Vi har folk oppe som skal undersøke området.

Skredet har ingen sammenheng med det ustabile fjellpartiet NVE overvåker ved Åkernesrenna, ifølge Blikra.

– Folk ble litt skremt

– Utgjør dette noen fare?

– Vi har ingen indikasjoner på det. Det var jo et veldig stort skred det som gikk nå, men det må likevel være ganske mye større før det skal gjøre noe voldsomt skade. Selv om det var et stort steinskred, er det ikke i nærheten av de dimensjonene i Åkernes-scenarioet. Da vil det være snakk om heilt andre volumer, sier Blikra.

– Folk ble jo litt skremt og redde, selvfølgelig, i og med at vi har en beredskapsplan for en bølge. Men dette har ikke noe med de store scenarioene vi overvåker, beroliger geologen.

Det er mange bratte fjellsider langs fjorden, og går derfor relativt ofte ras av ulike størrelser.