– Det nye sjukehuset er i rute

ÅLESUND (smp.no): Helge Ristesund og Pål Ingdal orienterte tirsdag styret i Helse Møre og Romsdal om arbeidet med det nye fellessjukehuset som skal bygges i nordfylket.

Romfunksjonsprogram og utstyrsprogram skal være ferdig til 30. juni i år.

– Vi er midt i forprosjektperioden nå. Hovedoppgavene nå er å utvikle rommene og samtidig pågår det tekniske utredninger, sa Ingdal.

Ristesund understreket at planleggingen av nysjukehuset er i rute.

Sykehusbygg HF planlegger nå hvordan akuttmottak, korttidspost, poliklinikk, dagbehandling og psykisk helsevern skal bli.

Samtidig planlegges et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Planen for nytt sjukehus

Etter at prosjektet godkjennes i styret i Helse Midt-Norge i desember i år, starter Sykehusbygg med riving av gamle bygg på Hjelset i januar 2018.

Byggestart for det nye sjukehuset på Hjelset blir altså i november 2018, og i midten av 2019 i Kristiansund.

Sjukehuset skal stå ferdig på Hjelset i desember 2021 og våren 2022 blir det tatt i bruk, dersom prognosene holder.

Penge-trøbbel

Prislappen er beregnet til 4,3 milliarder. Rundt 3 milliarder skal lånes og resten skal reises ved hjelp av egenkapital i Helse Midt.

Tidligere denne uka ble det kjent at Helse Møre og Romsdal ber om utvidet kassakreditt fra Helse Midt for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.

I langtidsbudsjettet for 2018 - 2023 skal det lokale foretaket effektivisere/spare inn 100 millioner årlig.

Siden fusjonen i 2011 har foretaket bommet med nærmere en halv milliard i forhold til budsjett. Helse Møre og Romsdal: Forverrer årsprognosen med 75 millioner Den økonomiske framtiden til Helse Møre og Romsdal ser ikke lys ut.

– Selv en årlig effektivisering på 100 millioner kroner som planlagt i perioden medfører at helseforetaket vil ha behov for økt kassakredittramme de første årene for å finansiere planlagt driftsnivå og de investeringene som er planlagt i langtidsbudsjettet, skriver direktør Espen Remme til styret.

Alternativet er å øke effektiviseringen ytterligere eller å redusere investeringsnivået.

– Selv om vi tar bort alle investeringene i 2018 med unntak av Sjukehus Nordmøre og Romsdal, så vil ikke det være tilstrekkelig for å komme opp på kassakredittramme for 2017, skriver Remme.

Nylig ble det kjent at Ketil Gaupset er ansatt som ny prosjektsjef.

Barneavdeling i nysjukehuset?

En arbeidsgruppe er satt ned for å kartlegge pediatri (barnetilbudet) i fylket. De skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse, og etter det smp.no forstår blir arbeidet klart tidligst til høsten.

Tidligere ble det satt en frist til sommeren, men arbeidet tar altså litt mer tid. Da finner man ut om det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal skal ha barneavdeling.

– Vi får inn dette i SNR selv med en leveranse ut på høsten, sier direktør Espen Remme til styret.