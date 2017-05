Fekk 26 Vebjørn Sand-kunstverk i spontan gåve

Det er avisa Møre-Nytt som skriv om kunstsjokket klinikksjef Knut Nautvik ved kirurgisk avdeling på Volda sjukehus fekk sist fredag.

– Eg fekk ein telefon om at Aune Sand stod i resepsjonen og ville gje oss kunst. Då dei tok til å bere inn kunsten vart det heile surrealistisk, fortel Nautvik til Møre-Nytt.

Pop-up

I samband med pop-up utstillinga med Vebjørn Sand-kunst i Ørsta i helga, kom tvillingbroren Aune Sand i kontakt med voldingar og ørstingar som meinte at sjukehuset i Volda fortente ei kunstgåve. Ifølgje Møre-Nytt fekk Aune Sand høyre kva sjukehuset betyr for lokalbefolkinga, og dermed fylte han opp ein varebil med kunst og køyrde til Volda.

Totalt fekk Volda sjukehus 26 kunstverk, alle i stor eller middels stor storleik.

Kjempeløft

– Det er kjende trykk, og rett og slett formidabelt gjort og eit kjempeløft for oss, seier klinikksjef Nautvik.

Overrekkinga er framleis så fersk at sjukehuset ikkje har bestemt seg for kva som skal skje med all kunsten.

Galleri Sand med Aune Sand i spissen, overrumpla også tilsette og bebuarar på Hjørundfjordheimen i Ørsta fredag. Til Hjørundfjordheimen donerte galleriet 21 kunstverk av Vebjørn Sand og Marianne Aulie.