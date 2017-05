Kongen: 80 år? Det er da ikke oss ...

– Jeg ser på tallet 80 og kan ikke helt forstå at det har noen ting med meg å gjøre, sa kongen under gallamiddagen på Slottet tirsdag kveld.

Og han la til at det i hvert fall ikke har noe med dronningen å gjøre.

– Hun er utrolig sprek. Jeg har i lengre tid hatt problemer med å holde tritt med henne, sa kong Harald.

– Men heldigvis – etter nærmere 50 års ekteskap er vi fortsatt sammen. Vi arbeider sammen, vi deler erfaringer, vi deler sorger og gleder sammen.

Takknemlighet

I kveld er det tid for takknemlighet, understreket kongen som la til at man ikke kunne ta for gitt at man kan feire 80 år.

– Vi er velsignet med god helse, en vidunderlig familie, lojale venner og et meningsfullt liv i tjeneste for vårt land og vår folk. Hva mer kan vi ønske oss?

– Dronningen og jeg ønsker å takke alle og en hver av dere som er her i kveld for å dele denne feiringen med oss.

Takket barna

Kongen takket spesielt kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit.

– Takk for den styrken vi føler ved å arbeide sammen. Vi støtter hverandre og forstår hverandre, sa blant annet kongen.

Kong Harald takket også Märtha Louise – for å være den hun er.

– Takk for at du er en så modig person og en så kjærlig datter. I vanskelige tider lyser din latter opp våre dager og gjør oss alle lykkelige, sa kongen.

Uvirkelig

Dronning Sonja trakk også i sin tale fram det uvirkelige med å være 80 år.

– Hvis jeg hadde visst at det skulle bli så moro, hadde jeg nok blitt 80 år for lenge siden, spøkte hun. – Men for å være ærlig. Som min mann – så føler jeg meg ikke som 80 år i det hele tatt.

Dronningen understreket blant annet viktigheten av å leke, å ha det moro!

Hun la også vekt på at man ikke må ta dager som en selvfølge – men «ta hver dag som en gave».

– Takk til alle som deler denne feiringen med oss. Denne kvelden vil vi virkelig huske, avsluttet dronningen