Flere bekymret over kutt i sykehusene

– Sykehusene får beskjed om å kutte 0,8 prosent, ferdig snakket, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen , med henvisning til regjeringens målsetting om å effektivisere offentlig sektor.

Hermansen er bekymret for kvaliteten og pasientsikkerheten med videre kutt.

– I helsebudsjettet for 2017 skulle sykehusene i utgangspunktet effektivisere for 177 millioner kroner. Etter budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartnerne ble kravet på hele 427 millioner, sier Hermansen. Det fikk blant annet Ap-leder Jonas Gahr Støre til å reagere, som omtalte det som «uklokt».

– Det er ikke mye å hente på fortsatt effektivisering fordi strikken allerede er tynnslitt, sier Hermansen.

Formuleringene i sykehusdokumentene SV har gjennomgått beskriver hvordan sykehusene må forberede seg på innstramminger.

– I budsjettene står det ingenting om at kuttene vil gjøre det medisinske tilbudet bedre. Tvert imot, det står flere steder at dette er krevende, at det kan føre til reinnleggelser eller at det er på grensen av det forsvarlige, sier Kaski.

(©NTB)