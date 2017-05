«Oljebremsen bør lokke fram bremsefoten meir»

Framleis er budsjettet ekspansivt, faktisk meir ekspansivt enn det var då statsbudsjettet vart lagt fram i fjor.

Finansminister Siv Jensen grunngjev kuttet med omsynet til konkurranseevna og kronekursen, og seier at vi må vere forsiktig med å vere for harde på gassen. Ho held likevel foten langt unna bremsepedalen.

I eit valår kan ein kanskje ikkje vente anna, og i ein situasjon der norsk økonomi er i sakte betring, skal ein vere varsam med brå justeringar. Når valet vel er unnagjort, bør vi likevel sjå større vilje til å redusere bruken av oljepengar.

Regjeringa slår sjølv fast at handlingsrommet i finanspolitikken blir mindre framover, og at det er naudsynt å gjere kloke vegval. Lågare oljeinntekter og lågare realavkastning på oljefondet, gjer at vi ikkje kan bruke like mykje olje- og fondsinntekter i framtida.

Avkastninga på fondet er ikkje lenger venta å auke målt mot verdiskapinga i fastlandsøkonomien, og vi vil vere meir sårbare for svingingar i oljefondet sin verdi. Ser vi 10–15 år fram i tid, vil vi ha langt mindre armslag enn vi er vane med.

Når regjeringa skildrar situasjonen slik, skulle det berre mangle om den ikkje haldt foten unna gasspedalen. Alle som køyrer bil veit derimot at det ikkje er nok til å senke farta alltid. Det er god grunn til å stramme inn meir, slik at vi slepp unna ein bråbrems seinare.

Europa går no inn i sitt femte år på rad med økonomisk vekst etter at finanskrisa byrja å sleppe taket. Det er venta at økonomien i dei 28 EU-landa vil vekse med 1,9 prosent i år. Også norsk økonomi tar del i denne oppturen.

Både for våre europeiske naboar og for oljenasjonen Norge er uvisse om den framtidige utviklinga stor. Dette er ei uvisse vi må lære oss å leve med. Vi har lagt dei økonomiske gullåra bak oss for denne gong, og vi må setje alt inn på å omstille økonomien. Ei slik omstilling inneber ikkje berre å vekse i nye næringar, men også å legge gamle vanar bak oss når det gjeld oljepengebruken. Det bør skje gradvis.