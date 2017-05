Politiet på Sunnmøre meldte ved 15.30-tiden om en brannalarm i Nørve-området i Ålesund.

– Uklare omstendigheter, opplyste operasjonssentralen.

Møre og Romsdal 110-sentral sa til smp.no at de fikk melding via et vekterselskap.

– Brannvesenet er framme, men vi har ikke fått endelig status enda, sa Kjetil Iversen ved sentralen.

Det ble meldt at det «luktet mat i nærheten».

Klokka 15.43 bekreftet politiet at matlaging var årsaken til alarmen.

– Ingen brann, opplyste politiet.