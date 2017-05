Bystyret hørte på familien - sa nei til ekspropriasjon

Tidligere denne uka gikk Sindre Knutsen og Mette Sørnes ut i Sunnmørsposten og fortalte sin historie. På grunn av utvidelsesplanene ved Norsk Maritimt Senter (NMK) på Sørneset må familien flytte ut av huset sitt.

Forhandlinger mellom familien Knutsen/Sørnes og NMK har ikke ført fram. Familien har avslått et tilbud om såkalt frivillig avtaleskjønn, og nå har altså NMK søkt om at kommunen skal gå til ekspropriasjon.

Saka var oppe i bystyret torsdag. Her blei rådmannens innstilling nedstemt, og bystyret sa til slutt nei til ekspropriasjon.

Uenige om pris

Kommunen innhentet en takst fra en uavhengig takstmann som kom fram til en sum familien har akseptert, men som NMK har sagt nei til.

– Avstanden mellom NMKs tilbud og kommunens takst som vi har sagt vi kan akseptere, er på to millioner kroner. I milliardprosjektet NMK2 er det vel egentlig bare småpenger for dem. For oss er det livsviktig, sa Mette Sørnes og Sindre Knutsen til Sunnmørsposten før saka blei tatt opp i bystyret.

Bystyret skal bestemme om familiens eiendom skal eksproprieres: – Vedtaket i bystyret avgjør om vi havner i et økonomisk uføre – For oss er dette veldig dramatisk. Vedtaket i bystyret avgjør om vi havner i et økonomisk uføre eller ikke.

– Ønsker at prisen blir riktig Daglig leder Kaj B. Westre i NMK Eiendom sier at de har søkt om ekspropriasjon for at det skal bli gitt en riktig pris for eiendommen i Sørnesvegen.

Tidligere denne uka sa daglig leder i NMK Eiendom Kaj B Westre sa til Sunnmørsposten at de har søkt om ekspropriasjon fordi de ønsker at det skal bli gitt en riktig pris for eiendommen i Sørnesvegen.

I august skal de første leietakerne flytte inn i NMK2. Det blir ikke gitt brukstillatelse før det er gjort en avtale med familien og de er ute av huset.

Smp.no kommer tilbake med mer seinere i kveld.