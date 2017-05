Ingen straff etter at politiet skjøt vådeskudd

Det blir ingen straffereaksjoner etter to tilfeller der vådeskudd ble avfyrt i Møre og Romsdal politidistrikt i fjor. Det er klart etter at Spesialenheten for politisaker har henlagt sakene mot de involverte tjenestepersonene, melder politiet i en pressemelding.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med at skuddene ble avfyrt.

BAKGRUNN:

Nytt vådeskudd hos politiet i Møre og Romsdal

Vådeskudd på Ålesund politistasjon

Det første tilfellet skjedde inne på Ålesund politistasjon i slutten av september i fjor. Prosjektilet gikk i gulvet. Hendelsen skjedde ikke i forbindelse med aktiv tjeneste blant publikum, skrev politimesteren i ei pressemelding i fjor.

Den andre hendelsen skjedde på en parkeringsplass utenfor et lensmannskontor på Nordmøre i oktober. Tjenestevåpenet gikk av i forbindelse med at våpenet skulle flyttes fra en politibil til en annen. Prosjektilet gikk ned i asfalten.

– Det var to polititjenestemenn til stede på parkeringsplassen, men ingen sivile i nærheten, meldte politiet etter denne hendelsen.

Politimesteren: – Har endra litt på instruksene

Spesialenheten har etterforska de to sakene, og konkludert med at de invoverte ikke har gjort seg skyldig i noe straffbart.

– Det er alltid naturlig å gå gjennom rutinene for våpenhåndtering når slikt skjer. Det har vi gjort denne gangen også, og vi har endra litt på instruksen for håndtering av våpen i heile distriktet, sier politimester Ingar Bøen i pressemeldinga.