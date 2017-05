Særforbund og kretser vil ha full åpenhet i idrettstyret

Det ble enstemmig vedtatt at Idrettsstyret må gå inn for full åpenhet bakover i tid fra før 2. juni 2015 ned til bilagsnivå. Det vil si så langt bakover fem år ifølge bokføringsloven.

Landets 19 kretsledere og 54 særforbundspresidenter er samlet i Bodø ble bedt om å gi idrettspresident Tom Tvedt og resten av idrettsstyret et klart råd.

– Dette er en krevende sak for idrettsstyret og idrettsorganisasjon, men tiden er inne å ta prinsipiell avgjørelse som norsk idrett i fellesskap kan stille seg bak. Vi ønsker ledermøtets råd, sa idrettspresident Tom Tvedt i forkant av debatten.

– Innsynet vil gjelde for NIFs sentrale organisasjon, Olympiatoppen, faglige og oppnevnte organer i NIF, sa Tvedt.

Tvedt opplyste at idrettsstyret har gått inn for to alternativer når det gjelder åpenhet.

– Styret har falt ned på enten før eller etter idrettsstyret tiltredelse.

Delegatene hadde dermed fått disse alternativene å debattere og stemme over:

* 1. Full åpent fra 2. juni 2015 ned til bilagsnivå.

* 2. Full åpent het bakover i tid fra før 2. juni 2015 ned til bilagsnivå. Det vil si så langt bakover fem år ifølge bokføringsloven.

– Vi har valgt skriftlig votering for å gi representantene mulighet til å gi oss et råd. Vi håper på et tydelig råd og en god demokratisk debatt, sa idrettspresidenten.

– Særforbundene går inn for full åpenhet og at idrettsstyret går inn for dette. Marit Wiig til orde for særforbundene.

– Det er viktig at idrettsfellesskapet har fullt innsyn i hva som skjer på toppen, sa Nils Sandal i Sogn og Fjordane idrettskrets.

– Det er ikke uvesentlig for nåtiden hva som har skjedd i fortiden, sa Rune Gerhardsen i Norges Skøyteforbund.

Finnmark, Møre og Romsdal, Troms og Oslo, Oppland, Nordland, Akershus og Telemark idrettskretser gikk i sine innlegg også inn for fullt innsyn fra før 2. juni 2015.

Oppland idrettskrets ba samtidig at Kulturdepartementet må innføre samme innsynsregime for alle frivillige organisasjoner som idretten underlegges.

Til tross for at idrettsstyret hadde bedt om skriftlig votering var innleggene fra debatten så entydige at idrettspresidenten godtok håndsopprekking. Det ble et enstemmig vedtak og råd til idrettsstyret.

– Vi kommer tilbake med vedtaket vi vil treffe, sa Tvedt.