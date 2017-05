Vil ha viktig avklaring frå fylket

Det seier styreleiar i Storfjordsambandet AS, Oddmund Langlo, i ei pressemelding.

Storfjordsambandet er eit vegprosjekt med tre delar:

1. Tunnel mellom Hole og Engeset (Sykkylven - Stranda).

2. Bru til erstatning for ferjesambandet Magerholm - Sykkylven.

3. Ny vegtrasé frå Storfjorden til Digernes.

– For Storfjordsambandet er det to moglege vegar til målet om realisering. Anten må vi inn på prioriteringslista til fylkeskommunen. Eller så må vi kvalifisere oss som sjølvfinansierande vegprosjekt, seier Langlo i pressemeldinga.

Storfjordsambandet AS meiner det er eit solid trafikkgrunnlag, som kan gjere prosjektet sjølvfinansierande. Derfor vil dei at fylkeskommunen skal avklare kva for prinsippp dei legg til grunn for at eit prosjekt kan reknast for å vere nettopp det.

– Vi håpar og trur at fylkeskommunen vil kome med ei slik avklaring innan hausten. Per i dag kjem vi oss ikkje så mykje vidare før vi veit kva krav fylkeskommunen vil sette. Når vi veit krava, kan vi starte utgreiingane i tråd med desse, seier Langlo.