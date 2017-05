Natta ifølge politiet - fyll, trusler og høglytt festing

Politiet på Sunnmøre og i Nordfjord har vært ute på en rekke oppdrag for å hanskes ulike former for ordensforstyrrelser, uten at det er meldt om alvorlige hendelser.

I løpet av natt til lørdag har politiet på Sunnmøre vært ute for å be festdeltakere tre ulike steder om å dempe seg. To fester i Volda og én i Ålesund fikk besøk av politiet fordi de forstyrret natteroen, opplyser politiet på Twitter.

Flere ble innbrakt

På Stranda ble en mann pågrepet av politiet for ordensforstyrrelser og trusler. Episoden skjedde på et offentlig sted i sentrum, opplyser operasjonsleder hos politiet til smp.no.

I løpet av natta ble en full mann innbrakt av politiet i Ålesund for ordensforstyrrelser. En ung kvinne ble også innbrakt fordi hun var rusa, utagerende og ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Tidligere på natta ble en mann bortvist fra et utsted i byen fordi han oppførte seg ufint.

Bråk på russetreff

Sør i Nordfjord slo russen seg løs på treff i Gloppen. Det førte til at hele 24 unge deltakere fikk behandling av Røde Kors på stedet, melder politiet i Sogn og Fjordane på Twitter.

I løpet av natta ble det også meldt om slåsskamp og tilløp til bråk i forbindelse med russens aktiviteter i Nordfjord.

I Molde ble russen beordet av politiet til å rydde opp etter seg, etter å ha «rotet til» på McDonalds, ifølge en Twitter-melding fra politiet på Nordmøre og Romsdal.