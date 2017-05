– Hvem veltet bassenget ut i sjøen?

(Romsdals Budstikke) Nedenfor Molde politistasjon ligger søndag formiddag en stor badestamp fortøyd i bukta ved steinmoloen. Der ligger den etter at bilen som skulle frakte den til Sunnmøre på henger, ble stoppet av politiet som vurderte transporten som trafikkfarlig, og etter at noen i løpet av natta har veltet stampen fra den parkerte hengeren ut i fjorden. Det var politiet som ved hjelp av brannvesenet fikk tauet stampen til stasjonen og fortøyd den.

Rbnett treffer søndag formiddag en rasende eier som fra sin svarte motorsykkel på parkeringsplassen betrakter den halvt nedsunkne badestampen:

– Det er noen biter som er borte, og jeg ser at den nå er ødelagt, sier Sigurd Hestad.

– Jeg kommer til å gå ut på Facebook og etterlyse vitner, og få greie på hvem som har gjort dette. De skal få gjøre mer enn å be om unnskyldning.

Skulle til guttunge på Sunnmøre

Hestad har hatt stampen i hagen på Langmyra et par år:

– Det er egentlig et lite basseng. Men jeg reiser så mye at jeg ikke fikk brukt det noe særlig. Og når det i tillegg krever en del vedlikehold, bestemte jeg meg for å gi det bort, sier han.

Han ga det til en familie på Sunnmøre, som altså kom for å hente det på lørdag. De skulle ha det til sin sønn som av helsemessige årsaker kunne få særlig nytte av det.

– Det verste med denne saken er at en guttunge som kunne trengt bassenget på Sunnmøre nå ikke får det, sier Sigrud Hestad.

Da bilen med bassenget ble stoppet ved Molde ferjekai i går, ble hengeren plassert på grusplassen ved innkjørselen til ferjekaia. Det var altså der at noen i løpet av natta har fått vippet bassenget ut i fjorden.

– Det var veldig godt festet, så de som har gjort dette, har måttet jobbe skikkelig hardt, sier Hestad.

Som for øvrig sier han hadde sikret bassenget godt, og dermed mener politiet ikke hadde grunn til å stoppe transporten. Men det er en annen sak.

Ifølge NRK Møre og Romsdal så politiet ingen personer i nærheten av bassenget da de kom til stedet der den var havnet sist natt.

– Vi fikk hjelp av brannvesenet med å slepe den. Badestampen var for stor og full av vann, så de fikk slept den til oss. Der ligger den fortøyd, sier politiet til NRK.

Denne saka ble først publisert i Romsdals Budstikke.