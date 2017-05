Bypatrioten og Smp.no samarbeider om tv-sending

Ifølge smp.no sine måleverktøy hadde videoen av at fjorårets Slinningsbål veltet over 300.000 sidevisninger og 130.000 unike brukere. Seere fra Asia til Nord-Amerika fulgte begivenheten.

Nye mål for Slinningsbålet: Vil skape bålfestival Det blir ingen ny verdensrekord i år, men bålgjengen lover skikkelig folkefest rundt årets Slinningsbål.

Har fått godkjent verdensrekorden: – Dette gikk over alle forventninger Guinness World Records har godkjent Slinningsbålet som verdens høyeste.

Det kom fram mange gode historier med boka til Roger Engvik og Harald Grytten om båltradisjoner i fjor.

Relling Berg sier avisa gjerne tar imot flere innspill, bilder, videoer og gode historier fra hele Sunnmøre.

– Målet er å løfte fram båltradisjonene, som spesielt har vært sterke i Ålesund, slik at disse kan leve videre, sier hun.

Samarbeid

TV-sendingen er under planlegging, men her vil folkelivet skildres og dokumenteres.

Bypatrioten hadde selv en populær sending i fjor, og Relling Berg mener det vil være en styrke for seerne at man nå går sammen.

– Interessen og etterspørselen i fjor var stor. Det vil være til det beste for leserne at vi samarbeider, i stedet for å stå ved siden av hverandre. Dermed kan vi lage noe som blir enda bedre, mener hun, og legger til at sendingen kan gi innflyttere og nye folk kjennskap til sankthans, slik at enda flere kan bli med på en inkluderende fest.

Ikke redaksjonelt samarbeid

Redaktøren er opptatt av at det utover TV-sendingen ikke skal være et redaksjonelt samarbeid med Bypatrioten.

– Men vi kommer til å ha et markedsmessig samarbeid, sier hun.

Bypatrioten har for øvrig tatt på seg å arrangere sankthansfeiring i Volsdalen den 23. juni, altså dagen før.