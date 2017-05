Opna vegen frå Geiranger til Djupvasshytta

Full fres for å opne Geirangervegen På over 1.000 meters høgde jobbar snøfresarar seg gjennom fire meter djup snø innover fjellet. Arbeidet med å frese opp fylkesveg 63 mellom Geiranger og Langvatn er i full gang.

Vegen vidare frå Djupvasshytta mot Langvatn vil fortsatt vere stengt, ifølgje vegvesenet.

– Skredfaren frå Stavbrekkfonna gjer at det ikkje er forsvarleg å verken arbeide eller køyre på vegen. Det er difor fortsatt ikkje mogleg å seie når heile strekninga kan opne for trafikk for sommaren, heiter det i meldinga som blei sendt ut måndag.

Statens vegvesen oppmodar trafikantane om å sjekke vegmeldingane når dei planlegg å køyre vegen, og vegen kan bli stengt att.

