Del dine bilder fra nasjonaldagen!

Sunnmørsposten sender direkte fra 17. mai-toget i Ålesund på web-tv, og bringer rapporter fra store deler av distriktet vårt.

Noen skal feire på fjellet, andre ved sjøen, noen er i utlandet mens andre tar det med ro hjemme.

Uansett hvor du er, send gjerne foto til internett@smp.no slik at vi i fellesskap kan dokumentere hvordan nasjonaldagen feires.

– 17. mai minner oss på hvor heldige vi er, som bor i et land med fred og frihet. Det må vi aldri ta for gitt. Vi må forvalte denne friheten slik at den kommer alle til gode, sier ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg, som er glad for at det er barnetog – og ikke militærparader som symboliserer landet vårt.