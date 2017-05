- Ja, vi elsker!

Like før bytoget startet marsjen står Anand fra Syria klar med det norske flagget og roper ivrig. Det er ingen tvil i at han er veldig spent.



- Dette er min andre 17. mai-feiring, forteller han og følger opp et stort hurra-rop.

Direkte fra kl. 09.55: Se 17.maitoget i Ålesund Klokka 10 starter årets 17. maitog i Ålesund og vi viser hele toget når det passerer Brosundet.

Det er også andre året Ungdomslaget Ivar Aasen arrangerer "Grenselaus".- Det er et kulturtilbud i mottaket som fungerer som et møtested mellom nordmenn og flyktninger, forteller Leikny Aasen i Ungdomslaget.

De har tatt i mot over 100 deltakere, hvor de fleste er flyktninger, på hvert av de 12 arrangementene i året.

Nå er det altså 17. mai som står for tur, og Aasen kan melde om en svært spent og entusiastisk gjeng, særlig Anand.



- Jeg elsker Norge og jeg elsker 17. mai. Gratulerer med dagen, roper han og kan fortelle at han selvsagt har lært seg nasjonalsangen. Han demonstrerer også ivrig hvordan man skal maskere i toget.



- 17. mai er fint! Hurra hurra!