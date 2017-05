Kongefamilien på plass på slottsbalkongen

Tradisjonen tro er det skoler som har et jubileum som leder an i toget. I år er det Kjelsås skole som har æren. Skolen fyller 100 år i år. Rett bak Kjelsås gikk Klemetsrud skole, som feirer 150 år, og Sørkedalen som feirer 175 år.

Rekordmange 121 skoler deltar i årets barnetog på det som en grå nasjonaldag i Oslo. Det regnet lett da de første skolene passerte over Slottsplassen, men ifølge yr skal det holde seg tørt utover dagen, men det er nok lite håp om å få se sola.

17. mai-komiteens leder, partiet Rødts leder Bjørnar Moxnes går helt først i toget og ledet an da barnetoget hilste kongefamilien med et tre ganger hurra like etter at de hadde kommet ut på Slottsbalkongen.

Tidlig start

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus starte tradisjonen tro dagen tidlig med å hilse på barnetoget på Skaugum allerede klokken 8.15. Hele kronprinsfamilien var iført bunader da de vinket ivrig til det passerende barnetoget fra skolene i Asker for 16. gang.

Noen timer senere var kronprinsfamilien på plass sammen med kong Harald og dronning Sonja på slottsbalkongen. Ingen i kongefamilien hadde i år bunad. Dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit var i nasjonalfargene rødt, hvit og blått – dronningen hadde valgt en hvit cape og en matchende hvit hatt, mens kronprinsesse Mette-Marit hadde blå kåpe og en liten rød hatt.

Ifølge kongehusets nettside er det Gardemusikken som avslutter toget – anslagsvis klokken 13.30. Tre timer på balkongen er litt av en kraftprøve og etter en stund forsvant de to yngste medlemmene av kongefamilien fra balkongen, kanskje for å ta seg en liten is- og bruspause.

Det var kong Haakon og dronning Maud som innstiftet skikken med å hilse barnetoget i Oslo fra Slottsbalkongen. Skikken ble etablert i 1906 har vært holdt i hevd siden. De eneste unntakene var i 1910 da dronning Mauds far, den engelske kong Edward ble begravd, og i krigsårene 1940–1944.

Sol i vest

Mens det var grått i hovedstaden, skinte sola i Bergen, der statsminister Erna Solberg feiret dagen med å gå i tog og holder tale.

– Jeg skal snakke om behovet for å ta vare på verdiene i grunnloven. Det dreier seg om å delta i valg, om å bruke sin stemme og være med i demokratiet vårt, sa Solberg til NRK mens hun gikk i hovedprosesjonen gjennom hjembyen.

Også i Tromsø startet 17. mai på strålende vis. Sola feiret grunnlovsdagen med blå himmel, skriver Nordlys , og legger til at det er ventet regn fra sen ettermiddag.