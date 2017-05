17. mai-toget har masjert gjennom byens gater og opplegget på Utstillingsplassen er i full gang. Viserektor ved NTNU Annik Magerholm Fet har holdt tale for dagen. Hun tok for seg tilhørighet, ressursbruk og holdninger.

- Vi kan alle jobbe med våre holdninger. Når vi står ovenfor noe nytt og ukjent, når det er endringer på arbeidsplassen eller nye folk i nabolaget. Hvordan møter vi dem? (..) Husk at med nye tanker kommer ny kunnskap. Er vi åpen for det, er vi på vei mot en bedre verden sa hun.

Like etter stod Ålesund ungdomsmusikkorps for nasjonalsangen, før Spjellavik drillklubb sørget for underholdningen. Videre på programmet står kåringen av byens beste og stafetten.