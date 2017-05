- Sikker på vi får ei god kommune å bo i

- Hornindal vil alltid være Hornindal, så jeg er ikke så veldig bekymret dersom kommunen skal hete Volda. Jeg har personlig er avslappet forhold til navn, sier Hornindals ordfører, Stig Olav Lødemel, til smp.no.

Torsdag kveld ble det klart at navnekomiteen for den nye felleskommunen mellom Volda og Hornindal ønsker å videreføre navnet Volda.

- Kommunestyret i Volda eller Hornindal må nå stemme ned forslaget dersom det ikke skal bli noe av. Det er lite sannsynlig at de ikke vil bruke vårt enstemmige forslag om Volda, sier komiteleder Jon Tvinnereim til nrk.no.

Komiteen mente at Volda var det mest naturlige navnevalget ettersom det er et kjent og godt innarbeid navn, eldre enn Hornindal og har i tillegg flere innbyggere.

- Enig i Volda

Lødemel legger vekt på at det er viktig med en ryddig prosess fram til sammenslåinga for at ingen skal føle at de ikke har blitt hørt. Et navnebytte setter nemlig både følelser og identitet i sving.

- Arbeidet til nå har vært godt. Vi har fått inn mange navneforslag der Volda og Kviven var de mest populære, forteller ordføreren.

At komiteen nå ønsker Volda har han full forståelse for.

- Det er ikke noe problem for meg å være enig i at Volda er et kjent navn både nasjonalt og internasjonalt. Det klinger dessuten godt, og ta med seg noe som er velkjent og historisk er fornuftig, mener han.

På den andre siden kan han forstå dem i Hornindal som mener at man bør finne et nytt navn når man bygger noe nytt. Men siden Volda er seks ganger større synes han det er rimelig at de gir etter på navnet.

- Volda ingen storebror

Det Hornindals ordfører synes er gledelig er at de føler seg likebehandlet av Volda på alle arenaer til tross for at de er større.

- Det er lett å bli en storebror, men slik har vi ikke opplevd det til dags dato. Fortsetter det slik kommer dette til å bli kjempebra. Jeg er trygg på at vi skal få til ei god kommune å bo i, sier han.

- Det er ikke vemodig at det sannsynligvis ikke skal hete Hornindal kommune lengre?

- Hvis folk spørr så kommer jeg til å si at jeg er fra Hornindal. Det blir nok litt spesielt at kommunenavnet er nytt i en periode, men det går seg til, tror han.

1.juni avholdes det et felles kommunestyre mellom Hornindal og Volda. Der vil det bli avgjort om kommunene aksepterer valget til navnekomiteen som besto av leder Jon Tvinnereim, Kari Hasle, Odd A. Folkestad, Rolf Taraldset og Siv Madeleine Kristensen.