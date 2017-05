Sjekker oljeflak i Vegsund

Ålesund Brannvesen har rykket ut for å sjekke et oljeflak som er observert under Vegsundbrua.

Ålesund BV kjører til Vegsundet for å vurdere behov for tiltak i forbindelse med oljeflakk som er observert under brua, skriver brannvesenet på twitter.