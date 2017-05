Unge forskere fikk sølv i VM

- Det er nesten helt uvirkelig det de har fått til. Dette er helt fantastisk, sier en etusiastisk og stolt Yngve Omenås som er rektor ved Fagerlia vgs.

Under verdensmesterskapet for unge forskere (ISEF Intel) i Los Angeles i USA gikk to av hans elever nesten helt til topps i kategorien matematikk, Physical Sciences, hvor 102 land deltok.

Ane Espeseth (19) og Torstein Vik (18) kunne dra hjem med sølvmedalje rundt halsen etter imponerende forskning på tallteori. Forrige gang Norge hevdet seg i denne forskerkonkurransen var i 2007, da en norsk jente fikk 3.pris for forsking innen fysikk.

Viktig for framtida

Omenås forklarer at de to elevene er resultatet av et prosjektet skolen begynte med for noen år siden, der målet var å utfordre unge innen matematikk. Ane og Torstein deltok i Norges Forskningsråd sitt NM for unge forskere hvor de vant for et års tid siden, gikk så videre til EM i september 2016 hvor nok en førsteplass ventet, før de altså i helga deltok i VM med 1780 andre unge forskere fra hele verden.

- Det er helt fantastisk at det er mulig å få dette. I regionen vår er det viktig at vi utfordrer og får fram talent, og vi håper disse to kan være til inspriasjon for andre. Vi har flere unge som har begynt å se på dette med forskning og framtidsteknologi. Slike prosjekter er utrolig viktig hvis vi skal overleve som region, hevder rektoren.

Beintøff konkurranse

I USA måtte Ane og Torstein forsvare forskningen sin. Et panel på 7 dommere hadde lest gjennom prosjektet og intervjuet dem om forskningen på engelsk. De viste til lat nivået var særdeles høyt.

- Det var beintøff konkurranse, og de som hevder seg får voldsom stor internasjonal oppmerksomhet. Dere skulle sett delegasjonene som kommer fra for eksempel Kina. Det er da man skjønner hvor stort det disse to elevene fra Fagerlia har gjort, er, sier Omenås.

Elevene har forsket på tallteori, en gren innenfor matematikk som er veldig teoretisk. Det dreier seg om å beskrive fysiske objekter med matematiske tall.

- Det er en litt spesill art innenfor matematikken, men det er framtidsrettet om man ser på framtidas teknologi.

Med seg på laget har de hatt mentor og veileder Andreas Holmström, matematikklærer ved Fagerlia vgs.

Europe is coming

USA har de siste årene forsynt seg grådig av premiebordet. Det samme gjelder Østen. Gledelig synes derfor Omenås det er at Europa nå begynner å vise seg fram.

- Den europeiske lederen sa at dette var veldig positivt. Europa kommer etter.