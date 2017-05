Highasakite på toppen av Hoven

"Ingen bedriftskonsulent som er ved sine fulle fem ville tilrådd ei slik etablering" Med vilje til å sveve

I strålande solskinn og med Dronning Sonja som heidersgjest opna den nye Loen Skylift på laurdag.

Seinare på kvelden var det konsert med Highasakite på toppen av det over 1000 meter høge fjellet som sto for tur. Bandet, med vokalist Ingrid Helene Håvik frå Ålesund, spelte for fleire hundre personar.

Søndag var den første dagen med vanleg drift av himmelheisa, medan det er på onsdag at mannskapet får den første virkelege testen: Då kjem dei første cruiseturistane for å ta turen til topps, ifølgje Nett.no.

