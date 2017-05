SISTE: Remøy i russisk arrest skal få nytt mannskap

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen prøver å få til en ordning som gjør at deler av mannskapet kan få reise hjem og bli erstattet av nytt, opplyser informasjonsleder Odd Kristian Dahle til NTB.

– Vi har fortsatt håp om at det skal bli en snarlig løsning på saken, men siden det allerede har trukket ut i lang tid, ser vi behov for å skifte ut mannskapet, forteller Dahle.

Fartøyet Remøy, med 17 personer om bord, ble stoppet av kystvakten på et kontrollpunkt og fraktet til Murmansk 10. mai etter trøbbel med lisensen i russisk sone. Russland har krevd 90 millioner kroner i kausjon. Fiskeridirektoratet har ifølge NRK vedgått at de ved en feil ikke krysset av for rekefiske i reketrålerens søknad til russiske myndigheter.

Målet med mannskapsskiftet er at båten skal kunne komme i gang med normal aktivitet når den blir frigitt.

– Det blir nå jobbet for å finne ut hvordan dette skal skje rent praktisk med visum og så videre. Det er derfor ikke tatt stilling til hvem som skal få reise først, sier informasjonsleder Dahle.