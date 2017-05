Bolstad skiftar beite

Det skriv helseføretaket i ei pressemelding.

Sjukehusapoteka Vest er det største farmasifaglege miljøet på Vestlandet med ein årleg omsetnad på om lag ein milliard kroner.

– Å sitje som toppleiar i ei og same bedrift over så lang tid er krevjande, og på eitt eller anna tidspunkt skal andre ta over. Helse Førde har store oppgåver framfor seg. Eg tenkjer at det kan løne seg at nye auge ser på korleis oppgåvene skal løysast, seier Jon Bolstad.

Styret startar no arbeidet med å finne ein ny toppleiar i Helse Førde.

I mellomtida vil styret konstituere ein administrerande direktør.