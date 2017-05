Brøt god presseskikk i omtale av Ørskog-ordfører

Tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes sendte inn en klage på vegne av søsteren. Bakgrunnen var at Bygdebladet publiserte en artikkel og en kommentar om at sjukefravær av ordføreren førte til at kommunen led under manglende politisk styring, skriver fagbladet Journalisten .

Simonnes mente Bygdebladet presenterte saken uten et tydelig nok skille mellom det som er kommentar-stoff, og det som er faktiske opplysninger. I tillegg mente han at retten til samtidig imøtegåelse (punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten) var brutt.

Broren kom selv med forslag til hvordan redaktør Reidar Opsal kunne rette opp i ettertid.

Felt på imøtegåelse

– PFUs sekretariat innstilte på fellelse på punkt 4.14 for mangel på samtidig imøtegåelse, men ikke på punkt 4.2, skriver Journalisten .

Pressens Faglige Utvalg er tydelig på at Bygdebladet burde gjort langt mer for å lagt fram de konkrete beskyldningene og kritikken, slik at den tidligere ordføreren hadde fått mulighet til å svare.

– PFU viser videre til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, som krever at man gir dem som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, mulighet til å imøtegå beskyldningene. Utvalget har en rekke ganger uttalt at alle sterke beskyldninger av faktisk art må forelegges den anklagede før publisering. Slik PFU ser det, ble ikke dette gjort overfor den omtalte ordføreren. Utvalget mener at SMS-kontakten, der en mer generell beskrivelse av saken fremkom, ikke var nok.

Allmennhetens representant Erik Schjenken tok til orde for at innstillingen var for streng, uten å få støtte med resten av utvalget. Bygdebladet har avvist at de har brutt god presseskikk.