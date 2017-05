- Dette er en by full av kjærlighet. Et angrep her er som et angrep i Paris – et angrep på verden.

- Jeg er på veg til arbeid akkurat nå. Etter å ha studert psykologi her jobber jeg nå med forretningsutvikling – eller salg om du vil. Arbeidsplassen min ligger bare et minutts gange fra arenaen der det smalt, sier han til smp.no.

Solibakke forteller at han var på besøk hos en venn i sentrum av byen, da meldinga om en eksplosjon i Manchester Arena kom, seint mandag kveld og kort tid etter at Ariana Grande hadde gått av scena.

- Arenaen ligger litt i utkanten av sentrum, og jeg regner med dere har fått vite det samme som vi har fått her: At det dreier seg om en selvmordsbomber – og videre at 22 personer er bekrefta døde, blant dem flere barn. Det som gjør dette så trist er at Manchester er en by full av kjærlighet. Den fortjener så mye mer enn dette. Hvor full av kjærlighet viste seg så til de grader i går. I tillegg til at politi og ambulanse jobba intenst, tok taxiene tok folk gratis hjem. Manchester City – fotballaget, åpna dessuten sin stadion, så folk kunne søke ly der. Et angrep i Manchester blir som et angrep i Paris – et angrep på verden og vestlige verdier, sier han.

22 drept i selvmordsaksjon ved konsertarena i Manchester Minst 22 mennesker er drept, blant dem barn og unge, i et selvmordsangrep mot en Ariana Grande-konsert i Manchester, ifølge politiet.

- Du blei kanskje sittende oppe i natt å se på tv?

- Nei. Jeg gikk hjem, og la meg ganske raskt. Det høres litt voldsomt ut, men etter terroren i Oslo, angrepet i Paris – der min dåværende kjæreste var rett utenfor konsertlokalet der det smalt – og nå dette, er jeg på en måte blitt vant til det som skjedde.

- Det har med andre ord ikke innvirkning på måten du lever på?

- Nei. Vi lever i en verden der ikke alle er 100 prosent. Der slike ting kan skje. Der slike ting skjer. Med det samme beskjeden kommer får en et sjokk og et stikk i hjertet. Så går man videre. Fordi man vet det er en del av verden en lever i, sier han.

- Hvordan virker byen til å være, dagen etter selvmordsbombinga?

- Her er mer politi i gatene, definitivt. Og mange veger er sperra. Av det jeg har sett på veg til jobb, men dette er bare inntrykk, synes det som om folk fortsetter som vanlig. Og snakker i telefonen. Kanskje med sine kjære, og kanskje med noen få ekstra rynker i panna.