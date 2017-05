Legger ut sjukehus-arbeid for millioner av kroner

Det er Sykehusbygg HF som melder dette i en pressemelding.

Store jobber legges ut

Riving av de gamle psykiatribyggene på Hjelset: Entreprisen er på om lag 20 millioner kroner med mål om rivestart i januar 2018.

Entreprisen er på om lag 20 millioner kroner med mål om rivestart i januar 2018. Infrastrukturarbeid fra nye E39 og til sjukehustomten: Entreprisene er på om lag 70 mill. kroner med planlagt oppstart i mars 2018.

Entreprisene er på om lag 70 mill. kroner med planlagt oppstart i mars 2018. Bygg- og teknikkentreprisen for fellessjukehuset: Hver vil ha størrelse på om lag 6-800 mill. kroner.

– Vi har valgt å legge opp til en entreprise for byggfag og en for tekniske fag. Et sjukehus har mange komplekse tekniske løsninger som gjør at vi ønsker direkte dialog med tekniske entreprenører, sier Harald Hasfjord, prosjektleder for prosjekteringen.

Styreleder Olaf Melbø har er opptatt av å involvere entreprenørene tidlig i prosjektet, noe som kan være effektivt.

For entreprisene innenfor bygg og tekniskk blir det en modell med konkurranse og forhandling. Fem blir såkalt prekvalifisert i desember 2017 og får mulighet til å delta i konkurransen.

Disse må gi pris og komplett tilbud første kvartal 2018. Det vil også bli behov for rundt 60 ulike leveranser innenfor IKT og 100 leveranser innen medisinsk-teknisk utstyr og annet inventar.

Hasfjord mener dette gir næringslivet store muligheter.