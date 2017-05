60 møringer i bondetog

Delegasjonen gikk i tog sammen med vel 4000 andre sitt preg på Oslo sentrum 23. mai i tog mot Stortinget. Bønder og bygdefolk fra omtrent alle kommunene i fylket var representert med plakater i toget, skriver Møre og Romsdal Bondelag i ei pressemelding.

- Ni av ti ønsker et landbruk av samme omfang som i dag. Men trygg, norsk kvalitetsmat er ingen selvfølge. Skal vi fortsatt ha matproduksjon over hele landet må det være lønnsomt å bruke matjorda der den er, sier fylkesleder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om bakgrunnen for at tusenvis av bønder og andre samlet seg i toget, ifølge pressemeldinga.

Dale fikk rødt kort av bøndene Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) fikk rødt kort av misfornøyde bønder utenfor Stortinget tirsdag. Nå rettes kravene mot politikerne inne på Stortinget.

– Bedre inntektsmuligheter for bonden er det viktigste virkemiddelet for å ta vare på mangfoldet i norsk landbruk og den norske kvalitetsmaten. Likevel tilbyr regjeringa jordbruket lavere inntektsvekst enn andre grupper, sier fylkeslederen.