Nye mulige lovbrudd i kommunen

Det er avisa Nytt i Uka som i dagens papirutgave avslører det som kan være nye brudd på innkjøpsrutiner i Ålesund kommune.

Dette er de nye funnene

* I 2016 leide Ålesund kommune inn to såkalte komprimatorbiler fra Tenden Miljø AS for rundt 2,4 millioner kroner. Komprimatorbiler er kjøretøyene som henter husholdningsavfall, skriver Nytt i Uka.

Dette svarer innkjøpssjef Johnny Indrevåg: «Her er det gjort en feilvurdering i forhold til beregning av verdi og burde vært kunngjort. Vi har for øvrig nå sendt forespørsel ut i markedet på kjøp av slike biler.»

Tenden Miljø AS har samme daglig leder, altså Olav Tenden, som fikk en ulovlig avtale med Ålesund kommune gjennom selskapet Miljøkvalitet AS.

I forbindelse med Bingsa-skandalen så avslørte kommunerevisjonen at det var gjort ulovlige anskaffelser for ca. 2 millioner med Miljøkvalitet AS.

Olav Tenden og O. Tenden Holding AS eier selskapene.

Flere funn

* Det er også betalt ut 1,1 mill. til selskapet Miljøkalk AS, lokalisert i Verdal. De leverer kalk- og dolomittprodukter, ifølge Nytt i Uka.

Også her erkjenner innkjøpssjef Indrevåg at det er gjort en feilvurdering i forhold til beregning av verdi.

– Anskaffelsen burde vært kunngjort. Vi har for øvrig allerede satt denne opp på vår arbeidsplan, sier han til avisa.

* Ålesund kommune har også brukt 1,2 mill. til Jan Østensen Transport uten at selskapet hadde avtale med kommunen.

Indrevåg mener bruken av Jan Østensen Transport har skjedd lovlig på grunn av beløpet. Østensen ble brukt i Rusken-aksjonen, og summen var lav. Så gjorde han noen jobber til.

– Det som skjedde her, er på grensen til uheldig, mener Indrevåg.

Ulovlige kjøp

Fra før er det kjent at Bingsa Næring (Ålesund kommune) gjorde ulovlige anskaffelser av OK Entreprenør AS for 23,9 millioner eks. moms. Summen ble over 30 mill. inkl. moms, og dette har utgjort en betydelig del av driftsinntektene til entreprenøren.

Samme selskap jobbet også privat hos Bingsa-sjefen, uten at det er lagt fram noen som helst form for avtale, kontrakt eller oppgjørsbekreftelse verken i Bingsa eller på det private arbeidet.

Rådmann Astrid Eidsvik har anmeldt teamlederen etter mistanke om korrupsjon, og hensikten med anmeldelsen er å finne ut om noe ulovlig har skjedd.