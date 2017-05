Reiarlaget fortel om trålarkonflikten

Reketrålar frå Herøy ligg framleis i Murmansk og ventar på å få sleppe fri Milliontap for «Remøy» Den fastlåste situasjonen for reketrålaren «Remøy» er dramatisk. Mannskap og reiarlag taper ein halv million kroner i fangstinntekter per dag.

Smp.no følgjer pressekonferansen frå kl. 10.30

Reketrålaren Remøy ligg framleis i arrest i Murmansk, etter at den vart heldt tilbake av russisk kystvakt for to veker sidan.

Leiinga i Remøy Havfiske har kalla inn til pressekonferanse i Fosnavåg onsdag.

Der vil styreleiar Olav Remøy og dagleg leiar Kristin Remøy snakka om arbeidet dei gjer for å løyse konflikten. Trålaren har eit mannskap på 17 om bord.

Trålaren var på veg ut av russisk sone onsdag i førre veke då russiske inspektørar kom om bord. Dei sjekka fangsten opp mot lisenspapira og tok båten med til Murmansk. Sidan har reiarlaget, Remøy Havfiske i Fosnavåg, jobba intenst med å få frigitt skipet.

Fiskeridirektoratet har sagt at dei ved ein feil ikkje kryssa av for rekefiske for Remøys søknad til russiske myndigheiter.

Remøy-saken opp i Stortinget Reketråleren Remøys skjebne blir nå tatt opp i Stortinget. Liv Signe Navarsete (Sp) vil be utenriksminister Børge Brende (H) om svar på hva han vil gjøre.