Støre presser utenriksminister Brende

- Jeg vil oppfordre utenriksministeren til å gi denne saken høyeste prioritet, og forventer at han utnytter alle tilgjengelige kanaler. Målet må være å få båt og mannskap hjem til Norge så raskt som mulig, skriver parlamentarisk leder Jonas Gahr Støre i et brev til utenriksminister Børge Brende.

Han minner om at feilen opprinnelig ligger på norsk side, og at rederiet og fiskerne er uskyldige parter i saken.

- Jeg forventer at denne saken gis høyeste av prioritet av utenriksministeren, av hensyn til de menneskene som nå er berørt og opplever en vanskelig situasjon, og familiene deres hjemme i Norge. Men også fordi både Norge og Russland er tjent med at sånne saker løses på en raskt og effektiv måte, sier Jonas Gahr Støre til Sunnmørsposten.

- Jeg legger til grunn at både utenriksministeren og Utenriksdepartementet tar de direkte kontakter som er nødvendig for å påskynde en løsning og gjør alt som er nødvendig for at denne saken skal få en rask løsning, sier Støre.

Støre ber også Brende om å informere Stortinget om hva regjeringen gjør for å løse situasjonen.

Engasjert

Også Svein Gjelseth, som er fra Herøy og tidligere stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, har engasjert seg i saka. Og han mener det er ufattelig at en skrivefeil eller tastefeil skal få slike konsekvenser.

- 90 millioner kroner er masse penger, og for rederiet vil dette bety at de er ferdig viss de må punge ut. Så her må staten rette opp, sier Gjelseth til smp.no.

Han synest det er merkelig at en ikke kan få til dialog der det blir forstått at saka beror på en feil som må rettes opp.

- For rederi og mannskap er dette rimelig tragisk, sier Gjelseth som har tro på at diplomatiet må klare å rette opp feilen som har oppstått.

14 dager

I dag er det nøyaktig 14 dager siden reketråelren Remøy og mannskapet på 17 ble tatt i arrest av russisk kystvakt og holdt tilbake i Murmansk.

Rederiet vil holde pressekonferanse i sine lokaler i Fosnavåg klokka 10.30.

Smp.no følger pressekonferansen direkte