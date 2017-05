Enorme temperaturforskjeller Kristi himmelfartsdag

Det ligger an til en Kristi himmelfartsdag med store temperaturforskjeller i vårt langstrakte land. Mens man på Sør- og Østlandet kan se fram til at kvikksølvet kryper godt over 20-tallet, blir det vinterlig med snø, vanskelige kjøreforhold og temperaturer ned mot 3 grader lengst i nord, ifølge Yr .

Men en temperaturforskjell på rundt 20 grader er altså langt mindre enn ytterpunktene i meteorologenes temperaturhistorikk. Høyeste temperatur som er målt denne dagen, ble gjort på målestasjonen på Blindern i Oslo i 1946. Den gang var det hele 27,4 grader i hovedstaden.

Flest kuldegrader ble registrert i Šihččajávri i Kautokeino i Finnmark helt tilbake i 1923 – utrivelige 17 kuldegrader.

Samtidig viser statistikken at Saltdal i Nordland hadde hele 27,1 varmegrader Kristi himmelfartsdag i 1984. I år blir det nitrist, med 5–7 grader og en god del regn. 27 grader ble målt i Drammen i 1993 og i Nord-Trøndelag-kommunene Meråker og Namdalseid i henholdsvis 1992 og 1922.

Når det gjelder rekordmålingen i Oslo for 71 år siden, opplyser Yr at det er sannsynlig at Rena kan ha hatt enda høyere temperatur enn 27,4 grader i løpet av dagen, men påpeker at det den gang ikke var maksimumstermometer på målestasjonen i tettstedet i Åmot kommune i Østerdalen.