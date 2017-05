Lånte nesten én million i samboerens navn

– Siktede skal straffes for bedrageri av til sammen kroner 932 256 i forhold til 14 ulike finansinstitusjoner og ved bruk av sin tidligere samboer, står det i dommen fra Sunnmøre tingrett.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten. På grunn av tap på nettspill kom han inn i en ond sirkel og ville vinne tilbake det tapte.

Så tok mannen opp lån i samboerens navn, uten at hun visste det.

Sunnmøre tingrett understreker at beløpene er betydelige og at forholdet systematisk pågikk over en periode på drøyt to måneder.

Mannen tilegnet seg samboerens identitet i forbindelse med lån hos kredittinstitusjoner. Hensikten var å låne i hennes navn, og overføre pengene til seg selv.

Tidligere domfelt

Måten dette ble gjort på var skjerpende straffmessig. Videre er det skjerpende at mannen er domfelt for tilsvarende forhold (bedrageri og tjuveri) tidligere.

Det var formildende at mannen hjalp politiet med etterforskningen.

Over et halvt år fra samtykke

Det er også formildende for mannen at det tok lang tid før saken kom til pådømmelse. Siktede avga forklaring i august 2016 og samtykket til tilståelsesdom.

Siktelsen ble ikke utferdiget før 10. mars, og dommen kom altså 23. mai i 2017.

– Selv om forholdene i saken er av nyere dato og det er tale om en begrenset liggetid hos politiet, er det likevel et tidsrom av slik varighet at det har vært en ekstra belastning for siktede, mener tingrettsdommer Ruth-Louise Osborg.

Det er framsatt et erstatningskrav på til sammen ca. én mill. kroner, som mannen altså klarte å låne på ca. to måneder.