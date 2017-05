Lørdag kan det bli 23-25 grader

– Deler av helga blir ganske fin værmessig. Søndag er det ventet nedbør og lokal tåke, men lørdag kan bli bra, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Indre strøk vinner

– Vi venter høye temperaturer. Det kan bli 23-25 varmegrader på Sunnmøre. Innlandet får det beste været. I Ørsta, Volda og i Geiranger vil det bli ganske varmt, fortsetter han.

Meteorologen forklarer at det er et lavtrykk som skubber varmluft i forkant av seg. Det gjør at det også er ventet en del skyer, men der skydekket sprekker opp kan det bli skikkelig varmt.

– Vi kan komme opp mot 20 grader fredag også, men det blir likevel skyer, sier Fagerlid.

Sommerværet har ikke kommet

I neste uke ser han at det blir flere dager med oppholdsvær. Temperaturene vil ligge på mellom 15 og 20 grader.

– Det ser ut til at det er en stund til at det blir stabilt varmt og fint vær, sier Fagerlid.

Han mener en typisk norsk sommer er ustabil med rundt 10 plussgrader om natta. Sommeren har også statistisk sett et visst antall finværsdager.

– Og vi har ikke brukt opp disse?

– Nei, det har vi ikke, ler meteorologen.