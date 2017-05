Ytterligere to pågrepet etter Manchester-terror

– Politi og sikkerhetspersonell har funnet sprengstoff som kan klargjøres for et nært forestående angrep, skriver The Independent .

En sprengladning ble detonert av politiet i bydelen Moss Side i Manchester torsdag morgen, men sikkerhetskilder sier til avisen at det er en reell fare for at det fortsatt er sprengladninger som ikke er funnet.

Myndighetene tror ikke 22 år gamle Salman Abedi, som de mener utløste bomben etter en Ariana Grande-konsert i Manchester Arena, handlet alene.

Åtte pågrepet

Torsdag ble ytterligere to menn pågrepet, og til sammen åtte menn sitter nå i varetekt. En kvinne som var pågrepet, er løslatt og utenfor mistanke.

The New York Times trykket torsdag bilder av det som kan ha vært utløsermekanismen til bomben, som angivelig ble funnet i hånda til Abedi.

På bakgrunn av bildet og opplysninger fra britisk politi beskriver avisen bomben som svært avansert og kraftig, noe som styrker mistanken om at det var andre en 22-åringen som hadde laget den og at bombemakeren fortsatt er på frifot.

En av de pågrepne mennene er broren til den antatte gjerningsmannen. Abedis far og en annen bror er anholdt i Libya. Faren skal ikke være siktet for noe, men skal være tatt inn som vitne.

– Alt var normalt

I et intervju med Reuters sier faren at han snakket med sønnen for fem dager siden og at «alt var normalt» da. Han sier sønnen ikke fortalte familien at han skulle reise til Manchester, men sa han skulle på pilegrimsreise.

Faren avviser at Salman Abedi hadde ekstremistiske synspunkter eller var en del av IS, og han nekter også for at sønnen hadde vært i Syria. Faren fordømmer «terrorhandlinger mot sivile og uskyldige mennesker».

22 mennesker ble drept og over 100 ble såret da en bombe ble utløst ved en av utgangene til Manchester Arena mandag kveld. Mange av ofrene var barn og unge.