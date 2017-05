Bredt seminar i Ålesund om antibiotikaresistens

Det er landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), helseminister Bent Høie (H) og fiskeriminister Per Sandberg som samler norske og internasjonale eksperter og politikere til diskusjon om bekjempelse av antibiotikaresistens i Ålesund 27.juni.

Åtte regjeringer og EU blir representert: Minister-rush til Ålesund Nordisk ministerråd legger sommermøtet sitt til Ålesund.

De tre statsrådene uttaler at dersom antibiotika skal forbli et globalt fellesgode for kommende generasjoner, må det settes ambisiøse mål for arbeidet mot antibiotikaresistens. Dette problemet må møtes nasjonalt og globalt, understreker de i en pressemelding.

– Det er bra at vi makter å holde resistensproblemet på et lavt nivå i vårt eget land, men jeg er svært bekymret for den globale utviklingen. Det er en klar sammenheng mellom høyt forbruk av antibiotika og forekomsten av resistens, sier Dale.

Et bredt panel av eksperter og ressurspersoner på antibiotikaresistens samles i Ålesund 27. juni i forkant av Nordisk ministerrådsmøte.

Internasjonalt

På seminaret møter blant andre EU-kommisjonær for helse- og mattrygghet – Vytenis Andriukaitis fra Litauen, den britiske helsedirektøren – professor Dame Sally Davis og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

– Dette blir den største samlingen om dette temaet vi har hatt i norden på mange år, sier Jon Georg Dale til smp.no.

Helsedirektøren i Storbritannia, Dame Sally Davis er tiltenkt en rolle i FN i arbeidet med antibiotikaresistens.

– Vi merker nå at andre ser til Norge og vårt gode arbeid i bekjempelsen av antibiotikaresistens, både innen landbruk og akvakultur. Når vi i tillegg legger seminaret til Ålesund og Sunnmøre kan vi vise våre minister-kollegaer fra Europa at forutsetningene for landbruk er annerledes her enn for eksempel i Danmark, sier Dale.

Han tar med seg en stor delegasjon internasjonale gjester på båttur inn Hjørundfjorden etter første seminardag.

- Her vil vi vise Sunnmøre fra sin beste side og spise godt på Union, Øye. Programmet er ikke helt spikret, men jeg satser på at mine kontakter i KrF ordner fint vær hos de høyere makter, smiler han.

Dale vil selv guide ministerkollegiet i Hjørundfjorden.

- Jeg kan i hvert fall fortelle hvem som eier sauene langs fjorden, resten får vi nok profesjonell hjelp til.

Økt sikkerhet

Landbruksministeren sier ålesunderne vil merke at det kommer flere internasjonale ledere og ministre til Ålesund i forbindelse med seminarene og Nordisk ministerråds sommermøte.

- Jeg vil ikke kommentere sikkerhetsopplegget, men forhåpentligvis vil folk merke at vi er i byen på en positiv og trygg måte. I tillegg vil det at vi viser fram Ålesund og norske fjorder for et internasjonalt pressekorps ha en positiv effekt for turismen.