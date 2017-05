Hurra for bonden!

Her elsker vi å tilbringe fritida. Her finner vi ro og kan nyte stille dager.

Heldigvis opplever vi innimellom at roen og stillheten blir brutt – av at bøndene i bygda starter traktorer, at de er tidlig og sent ute for å stelle i fjøsen. For å mate dyra. For å gi omsorg. For å tilkalle veterinær når behovet melder seg. For å slå gresset på markene. For å lage høyballer til vinteren. For å gjødsle jorda.

Alt dette er vi byfolk så heldige å få beskue!

Setter bøndene høyt

Derfor vil jeg som Arbeiderpartipolitiker benytte anledningen til å understreke at jeg vil jobbe for å sikre en fortsatt god avløserordning som gir gårdbrukeren nødvendig fri og fritid.

Nettopp derfor er det viktig for ei byjente som meg å følge med på årets landbruksoppgjør – bøndene er ei yrkesgruppe jeg setter høyt – og ikke minst er takknemlig for at vi har.

Nå er det brudd i oppgjøret mellom bondeorganisasjonene og staten.

Oppsummert ønsker bondeorganisasjonene dette:

• Landbruk i hele landet

• Økonomisk mulighet for små og mellomstore landbruk å overleve

• Tette inntektsgap mellom bøndene og andre sammenlignbare grupper

• Norsk mat basert på norske ressurser

Sterkt og bærekraftig

Jeg er opptatt av å ha et sterkt og bærekraftig landbruk, gjennom å legge til rette for tiltak som øker verdiskapningen og matvareproduksjonen.

Bærebjelkene som ligger i jordbruksavtalen, importvernet, eiendomslovgivningen og markedsordningen, har tjent oss godt og skal ligge fast.

Markedsordningene i jordbruket har sørget for at bønder får tilnærma lik pris for produkta sine uavhengig av hvor produksjonen har foregått.

I klartekst ønsker bøndene fokus på utviklingen av det norske landbruket og de løft som er nødvendige for å sikre mangfoldet gårdene representerer.

Jeg ikke er den eneste som legger merke til at den sittende regjeringen i flere år har forsøkt å dreie landbrukspolitikken i retning av færre og større bruk. En slik jordbrukspolitikk kan jeg ikke si meg enig i! Jeg er opptatt av at vi skal ta hele landet i bruk.

For å få til det må ressursene og menneskene som driver jordbruk, få økonomiske muskler til å satse videre!

Slik vil også nye generasjoner ønske å fortsette å drive moderne landbruk.

Alle bønder med små og store gårder med forskjellig produksjon er like viktige!

Favoriserer de største

Høyre og Frp- regjeringen fører jordbruket i feil retning. Innholdet i Landbruksmeldinga (Meld. St. (2016–2017) – «Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon») er på kollisjonskurs med lokalmiljø over hele landet, gårdbrukere, flertallet på Stortinget og – ikke minst – forbrukerne.

Jeg er derfor kritisk til landbruksmeldinga som Landbruks- og matdepartementet har lagt fram.

Denne meldinga favoriserer de største brukene og Norge vil få et jordbruk der de største gårdene vinner fram på bekostning av de mindre.

Økt sentralisering og større bruk vil ikke bidra til mer bærekraftig produksjon på norske ressurser.

Nettopp derfor er det veldig trist å oppleve at vi har en landbruksminister som ikke ser denne verdien – en landbruksminister som selv kommer fra landbruksbygda Volda.

Forstår ikke statsråden at regjeringens landbrukspolitikk betyr «kroken på døra» for bønder på små og mellomstore gårder i distriktene?

For lite penger i næringen

Vi trenger et landbruk som holder tritt med utviklingen – både innen dyrevelferd og matsikkerhet.

Det koster penger, i dag er det dessverre for lite penger i næringen til å håndtere en slik ønsket utvikling. Bonden må få økonomi til å klare disse utfordringene – og det må bla skje gjennom landbruksoppgjøret!

Manglende forutsigbarhet og sikkerhet vil ikke bidra til å gjøre bondeyrket mer attraktivt. Jeg frykter at dette igjen kan føre til manglende rekruttering til bondeyrket og fallende produksjon i distrikts- og småskalajordbruket.

I media har flere hevdet at bøndene ikke burde blokkere matvarelagrene, men heller gå for blokade eller andre tiltak overfor de store matvarekjedene. Det er disse som tjener på bøndenes produkter og de blir rikere og rikere.

Og for å toppe nettopp det – gir regjeringen store skattekutt til dem som tjener seg rike på produktene til den norske bonden.

Kravene må innfris

Jordbruksnæringen bidrar til å skape arbeidsplasser som er relatert til jordbruket. Vi nyter alle godt av matproduksjon basert på egne, lokale ressurser. Det handler både om matsikkerhet, bosetting i hele landet og et rikt kulturlandskap.

Nettopp derfor heier jeg på bøndene – og deres viktige bidrag til trygg, kortreist mat i landet vårt.

Jobben de gjør må verdsettes, både nå og i fremtiden. Arbeiderpartiet vil ha økt fokus på kompetanse, kvalitet og forskning i hele verdikjeden. Derfor må det legges til rette for utvikling og bruk av ny teknologi og innovasjon i jordbruket. Sikre rammebetingelser og forutsigbarhet i jordbrukspolitikken vil gi trygghet for at det kan investeres i næringa for fremtiden.

Tenk på all maten vi som innbyggere nyter godt av fra bondens produksjon – flere ganger om dagen.

Jeg er ikke i tvil – de krav bondeorganisasjonene har med seg inn i årets oppgjør må innfris – det handler om trygge og tryggede arbeidsplasser i distriktene, kortreist mat og god dyrevelferd, nå og i fremtiden. Hurra for bonden!