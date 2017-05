Måtte bistå turister med motorstopp

Redningsskøyta «Halfdan Grieg» måtte fredag formiddag slepe en båt med tre tyske fritidsfiskere til land, skriver Fjordenes Tidende .

– Båten hadde fått motorstopp, sier skipper Geir Antonsen til avisa.

Tyskerne blei slept i land ved Flaktraket i Selje kommune.

Han ble varslet via Hovedredningssentralen og Florø Radio, og forteller at det ikke var noe dramatikk knytta til redningsoppdraget utover at de måtte leite litt etter tyskerne.